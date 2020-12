BARCELLONA (Spagna) – “Era importante vincere per il nostro cammino e per continuare il 2° tempo del derby. Quando giochi con questa determinazione i valori in campo si vedono“. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo commenta il convincente 3-0 bianconero al Camp Nou, successo che ha permesso ai bianconeri di strappare al Barcellona il primo posto nel girone di Champions League: “ Avevamo preparato la partita per avere un 3 Advertisements , con due mezzali pronte a giocare e ad inserirsi, come Arthur e McKennie, e i giocatori in campo hanno fatto benissimo quello che avevamo preparato tatticamente e a sfruttare tutte le occasioni che ci hanno concesso. Ronaldo ci teneva a fare una grande partita contro il suo eterno rivale e quando ci sono queste motivazioni tutto è possibile. Non è facile giocare sempre così, in queste partite è più facile caricarsi, ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo, che è il campionato, ed è un obbligo vedere questo atteggiamento anche contro il Genoa“.