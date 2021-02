“Eravamo partiti un po’ nervosi, forse a causa delle ultime due sconfitte. Poi i gol ci hanno agevolato, il resto l’abbiamo gestito bene. Ritorno col Porto? Abbiamo la partita di sabato col Verona già difficile, Danilo mancherà per squalifica. Dovremo studiare qualcosa per mettere in campo i migliori”. L’analisi di Andrea Pirlo arriva dopo la bella vittoria casalinga contro il Crotone. Un 3-0 firmato da Cristiano Ronaldo (doppietta) Advertisements McKennie. “Bisogna cercare di muoverci meglio perché Morata non è al meglio, non è stato bene. Ha bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in sesto. Se abbiamo Cristiano davanti, il gioco va sviluppato diversamente – ha detto il tecnico a Sky Sport – Kulusevski? Giocare nella Juve e giocare nel Parma sono due cose completamente diverse. Lì giocava in contropiede, qui magari tante squadre si chiudono e gli spazi per attaccare sono minimi. Sta lavorando anche in fase di non possesso, ci sta dando una grande mano. Può fare molto di più“.