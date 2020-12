TORINO – Il primo derby da allenatore è sofferto per Andrea Pirlo, che alla fine però si gusta il sapore dolce della vittoria sul Torino, arrivata nel finale grazie ai gol di McKennie e Bonucci: “Più faticoso e più bello vincere il derby da allenatore – dice il tecnico della Juve a Sky – perché in campo la vivi in un altro modo, mentre da allenatore è completamente Advertisements ”. Poi l’analisi va alla prima parte di gara, giocata male dalla Juventus: “Quando entri in campo e perdi tutti i duelli è difficile che tu possa avere in mano le redini del gioco. Nel primo tempo non siamo riusciti ad essere aggressivi, eravamo troppo statici e così diventa difficile contro una difesa a cinque. Nel secondo tempo abbiamo creato di più e sofferto poco. Quando chiudi gli avversari nella propria trequarti diventa tutto più facile. Mi aspetto di più da tutti però il risultato alla fine è arrivato lo stesso. Non è sempre facile arrivare al gioco tramite azioni pulite, soprattutto quando trovi una squadra come quella di oggi. Ricordiamoci che il nostro dna è quello di metterci anche tanto cuore, tanta intensità e lo abbiamo messo nel secondo tempo creando parecchio, non soffrendo mai. Quando poi la squadra la chiudi nella loro trequarti dicenta tutto più semplice“.