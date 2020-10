“Siamo in rodaggio, non ho paura di non mangiare il panettone. Sono fiducioso”. Pensieri e parole di Andrea Pirlo, che in giornata ha ricevuto il Tapiro d’Oro di ‘Striscia La Notizia’. Il tecnico della Juve ha ricevuto il “riconoscimento” satirico a 48 ore dal ko di Champions League contro il Barcellona, ma oggi si è consolato con una bellissima notizia: Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus e potrebbe tornare a disposizione della squadra già per la sfida allo Spezia di domenica.

I tre punti per Pirlo

Questa mattina i bianconeri hanno lavorato sul campo della Continassa, dedicandosi ad esercizi di possesso palla e di tattica. Domani, alla vigilia del match, la squadra si allenerà ancora al mattino e dopo la seduta Pirlo terrà la consueta conferenza stampa all’Allianz Stadium. L’appuntamento è fissato per le 14.

Fonte tuttosport.com

