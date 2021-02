Nonostante il suo passaggio al Barcellona, Miralem Pjanic continua a essere un grande sostenitore della Juventus, come dimostrano i vari like e i tanti commenti che lascia sotto i profili Instagram dei suoi ex compagni. Il centrocampista bosniaco, che finora ha collezionato soltanto 26 presenze con la maglia blaugrana è a secco di gol e non sta trovando molto spazio nella formazione blaugrana.