Prima una foto ridà forza alle indiscrezioni. E dopo i like ‘di peso’ di Bonucci e Chiellini, è lo stesso bosniaco getta la maschera in chat a un gruppo di supporter

Pjanic in bianconero. Miralem su Instagram si vede così ed è un messaggio chiaro nelle ore calde del calciomercato, che lo vedono sulla strada di ritorno verso Torino, verso la Juve. Ed è significativo che uno dei primi “mi piace” sia arrivato da Manuel Locatelli, suo possibile compagno di reparto e dall’ex juventino, Claudio Marchisio.

I senatori — Non basta: col passare dei minuti il post ha raggiunto migliaia e migliaia di ‘mi piace’. Tra questi non sono sfuggiti i like dei due uomini simbolo della difesa bianconera, gli azzurri Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

La trattativa — Il bosniaco, si sa, non vede l’ora di lasciare Barcellona per rivestire la maglia juventina. E questo indizio social ridà forza a tutte le indiscrezioni elle ultime ore, nonostante alla Continassa abbiano alzato un muro di cautele. Al momento non c’è accordo sul nuovo prestito, ma siamo nella fase finale del mercato: quella decisiva.

Giù la maschera — L’ammiccamento e il non detto sembrano cadere in serata, quando un gruppo di tifosi – Curvasudjuventus 1987 – diffonde sui propri canali una chat privata avuta proprio con Pjanic dopo un commento alla foto in bianco e nero. “Mire, torni?” chiede il gruppo rilanciando l’immagine del bosniaco. A sorpresa la risposta: “Vorrei tanto… Ma non so se si fa”. Parole chiare che sembrerebbero essere partite proprio dal profilo originale del centrocampista del Barcellona.

30 agosto 2021

