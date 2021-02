“La cosa più importante è che non ci arrivo strisciando, ma saltando. Questa è la più grande soddisfazione e il più grande orgoglio. È il modo in cui ci arrivi alle cose che fa le differenza”. Con queste parole Buffon aveva festeggiato la presenza numero 654 in campionato, che lo ha reso il primatista nei cinque top campionati europei. Miralem Pjanic ha voluto omaggiare il suo ex compagno di

Advertisements

squadra dopo la prestazione contro ilcon una delle stories Instagram pubblicate in giornata. Una foto che li ritrae insieme stretti stretti, un grande cuore rosso e delle parole che non lasciano spazio a dubbi: “In questo abbraccio ci sono tutti i sogni di un bambino arrivato a. Anche se sono sicuro che la storia non è ancora finita…”

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram