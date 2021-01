Addio Tuchel, benvenuto Pochettino . Ora è ufficiale: l’ex allenatore del Tottenham è il nuovo tecnico del Psg . Con un annuncio sui social e sul proprio sito il club parigino ha accolto l’argentino che raccoglierà l’eredità lasciata da Tuchel, esonerato. Questo il comunicato: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la nomina di Maurizio Pochettino come allenatore. Il tecnico argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, più un Advertisements Per Pochettino è un ritorno visto che da calciatore ha indossato la maglia del Psg dal 2001 al 2003.

“Sono estremamente felice e onorato di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Ringrazio i dirigenti del club per avermi dato fiducia. Come sapete, questo club ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho ricordi meravigliosi, soprattutto dell’atmosfera unica del Parc des Princes. Oggi torno con molta ambizione e umiltà, ma non vedo l’ora di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo. Questa squadra ha un potenziale fantastico e farò di tutto con il mio staff per ottimizzare i risultati del Paris Saint-Germain in tutte le competizioni. Faremo anche del nostro meglio per dare alla nostra squadra quell’identità di gioco combattiva e offensiva che i tifosi parigini hanno sempre amato” ha detto Pochettino.