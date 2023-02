Per inviare la propria candidatura inviare una e-mail contenente i requisiti richiesti in allegato e una breve presentazione (4-5 righe) al seguente indirizzo: supernews@catenamedia.com .

La 28esima edizione della Maratona di Roma avrà luogo il 19 marzo 2023 e prevederà un percorso di oltre 42 km. Il punto di partenza della corsa coinciderà con quello di arrivo: Via dei Fori Imperiali.

Tutte le informazioni dell’iniziativa e i requisiti necessari per presentare la propria candidatura sono consultabili al seguente link: https://news.superscommesse. it/altri-sport/2023/01/ maratoneta-supernews- cerchiamo-runner-per-la- maratona-di-roma-2023-513944/

Per i due social runner, selezionati entro il 20 febbraio, si tratterà inoltre di un evento gratuito: infatti, sarà la testata ad occuparsi dei costi d’iscrizione dei suoi rappresentanti.

Diverse candidature, da parte di professionisti e non, sono arrivate alla redazione di SuperNews nel solo mese di gennaio. Quali saranno i compiti dei due runner scelti dalla testata? Semplicemente divertirsi, vivere una giornata all’insegna dello sport e condividere i momenti salienti della Maratona sui propri canali social.

Il countdown è partito: manca poco più di un mese alla Maratona di Roma 2023, che in ogni edizione riunisce atleti da ogni parte del mondo. La testata sportiva SuperNews vuole esserci a tutti i costi, e per farlo è alla ricerca dei suoi due maratoneti che possano rappresentarla alla corsa più lunga della Capitale.

Poco più di un mese alla Maratona di Roma: invia la tua candidatura per diventare il social-runner di SuperNews

