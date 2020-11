VIGO (Spagna) – Cala il poker Real Sociedad sul campo del Celta Vigo e torna al comanda della Liga. All’Estadio de Balaidos, la squadra allenata da Imanol Alguacil trova i tre punti grazie alla doppietta di Willian Josè e alle reti di David Silva e Oyarzabal. Un 4-1 netto che permette ai baschi di riscattare la sconfitta di Europa League col Napoli e di volare a quota 17, con un punto di vantaggio di Real Madrid, che però ha giocato una gara in meno. Pareggio all’ultimo respiro per il Valencia in un finale di partita pazzesco contro il Advertisements Getafe: termina 2-2. Pipistrelli in vantaggio dopo 22′ con Musah, ma capaci di restare in 10 al 56′ con il doppio giallo a Correia, vedono gli ospiti ribaltare l’incontro con i gol di Cucho all’87’ e Angel al 95′. Sembra finita ma è Soler a realizzare dal dischetto il pareggio al minuto 99′ con la parità numerica ristabilita per il rosso rimediato da DamianSuarez

Celta Vigo-Real Sociedad, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

Il Betis supera l’Elche, 1-1 tra Granada e Levante

Il Real Betis batte per 3-1 l’Elche con i biancoverdi che si impongono grazie alle reti degli ex italiani Sanabria e Tello (doppietta per lui), fallendo pure un penalty con Fekir. Inutile, ai fini del risultato, il gol degli ospiti, a opera di Josan. Pareggiano invece Granada e Levante. La formazione andalusa passa in vantaggio subito, con Darwin Machis, ma resta in dieci al 16′, a causa del rosso diretto inflitto ai danni dell’ex romanista Maxime Gonalons. L’1-1 definitivo lo sigla Ruben Vezo al 34′.

