Il Lione di Rudi Garcia trova la quarta vittoria di fila ( 3-0 allo Strasburgo ), sale in vetta alla Ligue 1 e ora aspetta il Lille, momentaneamente a -1 e atteso domani dalla trasferta sul campo del Nantes (a -4 c’è invece il Psg , impegnato sempre domani nella trasferta di Marsiglia ). Prima era stato il Lorient a conquistare tre punti pesantissimi in chiave salvezza contro il Reims (1-0), mentre a

Ligue 1, la classifica

Il ruggito del Lione

Al Groupama Stadium la strada si mette presto in discesa per il Lione, perché al 14′ Thomasson si fa prima ammonire su Thiago Mendes e subito dopo espellere beccandosi il secondo giallo per proteste. In inferiorità numerica diventa difficile per lo Strasburgo resistere all’assalto dei padroni di casa, che al 20′ passano con un destro di Depay e alla mezz’ora raddoppiano con Ekambi bravo a finalizzare su assist di Thiago Mendes. I giochi sembrano chiusi, gli ospiti provano invano a riaprirli nella ripresa gettandosi all’attacco in dieci ma a far calare definitivamente il sipario sul match è Depay, che al 68′ cala il tris direttamente su calcio di punizione. Finisce 3-0 e con il Lione in testa alla classifica.

Il Lorient non si ferma più

Nella parte più calda di classifica successo pesantissimo (il terzo nelle ultime quattro gare) per il Lorient, che supera di misura (1-0) il Reims e si tira fuori dalla zona retrocessione portandosi a +1 sul Nantes terz’ultimo (e atteso dalla proibitiva sfida casalinga contro un Lille deciso a tornare in vetta). A decidere la partita un sinistro di Abergel, che al 53′ raccoglie il passaggio di Gravillon e spedisce la palla sotto la traversa dove il portiere ospite non può arrivare.

