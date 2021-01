OPORTO – È scattato l’isolamento precauzionale per Sergio Conceiçao, tecnico del Porto. Secondo il quotidiano sportivo portoghese A Bola, l’allenatore, che come prossimo avversario in Champions League affronterà la Juventus, non ha diretto l’allenamtno dei Dragoes. Poi, Conceiçao si è sottoposto al tampone per verificare la sua positività al Coronavirus. In caso risultasse positivo, anche la squadra verrebbe controllata. Un duro colpo questo per il club portoghese che,

a meno di un mese della sfida con i bianconeri, rishcia di dover rinunciare a qualche pedina importante del suo scacchiere.