OPORTO (PORTOGALLO) – “Mi aspetto una Juventus forte, stiamo parlando di una squadra che ha giocato più finali di Champions League. Nonostante abbia perso contro il Napoli è una squadra solida, con giocatori che si conoscono. E hanno vinto 3-0 contro il Barcellona” ha dichiarato Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus valida per l’andata degli ottavi di finale. “ Ci metteranno in difficoltà, ma anche Advertisements ” ha aggiunto il tecnico del Porto .

Porto-Juve, le parole di Conceicao

“Ronaldo è il migliore al mondo, è un orgoglio per tutto il Portogallo quando gioca per la nazionale, ma la Juve non è solo Cristiano: ha tanti altri giocatori forti e pericolosi. I bianconeri giocheranno con intensità e con la mentalità dei grandi, hanno vinto in casa del Barcellona e hanno tante finali di Champions disputate ma noi cercheremo di ottenere il massimo, quindi di vincere” ha spiegato Conceicao.