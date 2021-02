OPORTO (Portogallo) – L’unica nota positiva di una serata difficile per la Juve che cade a con il Porto per 2-1: Federico Chiesa, è lui l’autore del gol che permette a Pirlo di poter sperare nella rimonta nella gara di ritorno a Torino. Il 22 bianconero al termine della partita suona subito la carica per il match del 9 marzo: “Non ci sono parole per spiegare questa sera, ma fortunatamente Advertisements Nel ritorno se vogliamo passare il turno dobbiamo mettere in campo altri valori. l gol ci dà la forza per il ritorno, in casa sarà un’altra partita”. Una gara complessa quella del “do Dragao” come ammette il centrocampista bianconero: “L’approccio alla partita l’ha messa subito in salita e in Champions League appena non sei concentrato al massimo ti puniscono. Per me era il mio primo ottavo di finale, forse abbiamo pagato la tensione dopo il primo gol”.

Fonte tuttosport.com

