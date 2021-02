il centrocampista uruguaiano rischino di saltare il ritorno degli ottavi di Champions in caso di nuova ammonizione. Occhio, dunque, a urtare la suscettibilità dello spagnolo(e dei collaboratori suoi connazionali), che con i bianconeri vanta un precedente risalente al 10 aprile 2019.

Se lunedì sera per la partita di campionato allo Stadium contro il Crotone sarà costretto a fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot , oggi Andrea Pirlo e la sua Juve dovranno stare attenti ad altre situazioni a rischio. Non che la diffida a carico di Danilo e Rodrigo Bentancur possa condizionare le scelte dell’allenatore (dell’elenco fa parte anche l’infortunato Juan Cuadrado ), però è un fatto che il terzino brasiliano e

Dubbi e mugugni

Quarti di Champions edizione 2018-19, ad Amsterdam si gioca Ajax-Juventus e l’1-1 finale porta la firma di Cristiano Ronaldo e David Neres nel giro di un paio di minuti tra la coda del primo tempo e l’avvio del secondo. Tuttosport assegna una sufficienza stiracchiata al 44enne arbitro nato ad Alcalà de Henares (comunità autonoma di Madrid) e di professione agente di polizia, anche se il popolo bianconero mugugnò per un presunto rigore non concesso a causa di una trattenuta da parte dell’argentino Nicolas Tagliafico ai danni di Bentancur. L’episodio lasciò qualche dubbio nonostante l’arbitro avesse deciso, dopo aver pure consultato il Var, di sorvolare perché evidentemente a suo giudizio il contatto non sarebbe stato così energico da giustificare l’assegnazione del rigore.

Inutile magia

Fu quello l’unico precedente di Carlos Del Cerro Grande con la Juventus. E quell’1-1 non avrebbe portato bene ai bianconeri allora guidati da Massimiliano Allegri, visto che sei giorni dopo – il 16 aprile 2019 – l’Ajax trascinato da Matthijs de Ligt sbancò lo Stadium (2-1) malgrado l’ennesima perla di Cristiano Ronaldo avesse illuso i bianconeri.