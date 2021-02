TORINO – Pochi dubbi per Andrea Pirlo, sulla formazione da schierare al Dragao. Anche perché poche sono le scelte che può fare, vista l’emergenza. Quasi obbligate quelle davanti a Szczesny: con Cuadrado e Bonucci out i terzini saranno Danilo e Alex Sandro, al centro conferma per De Ligt e Chiellini con Demiral in panchina. A centrocampo McKennie sta meglio e, dopo aver inziato in panchina la sfida contro il Napoli,

Advertisements

tornerà in campo dal primo minuto: esterno di sinistra in fase difensiva, pronto ad accentrarsi e inserirsi lasciando la fascia ad Alex Sandro in quella offensiva.si sposterà sulla destra, mentre in mezzo con Arthur ai box sono sicuri titolari