OPORTO (PORTOGALLO) – " In Champions si è sempre concentrati, non è che a Lione non lo fossimo. Non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso forse anche in maniera immeritata. Siamo pronti alla doppia gara. Dybala? Lo aspettiamo, abbiamo tanti obiettivi in stagione e può essere importante. Ha vissuto un anno particolare, sfortunato. È un giocatore importantissimo. Ha segnato quasi 100 gol con la Juve. Non è ancora al " sono le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport prima dell'andata degli ottavi di Champions League sul campo del Porto. Il dirigente della Juventus ha poi spiegato, su Morata: "Sta meglio, i problemi fisici capitano quando si gioca così tanto. È la 12esima partita in 44 giorni, come un girone d'andata. Normale che i sovraccarichi portino ad infortuni".