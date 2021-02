OPORTO – All’Estadio do Dragão, la Juve si arrende al Porto nell’andata degli ottavi di Champions: i bianconeri subiscono le reti di Taremi e Marega a inizio partita e in avvio di ripresa. All’82’ Chiesa accorcia le distanze, ma per la squadra di Pirlo si preannuncia una sfida molto complicata all’Allianz Stadium.