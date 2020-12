“Le difficoltà del girone le sapevamo, i complimenti vanno ai ragazzi per il sacrificio, l’abnegazione e perché hanno sfruttato i nostri punti di forza. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e in salute, ma è andata bene. Non possiamo prescindere dall’atteggiamento di questa sera, è alla base di tutto. Abbiamo meritato di passare da primi nel girone”. Sono queste le parole del vice di Gattuso , Luigi Riccio , nel post gara

Napoli, Riccio: “Gattuso, problema all’occhio”

“È il solito problema all’occhio che a volte si accentua. È un problema con cui convive, a volte succede come stasera ma poi tornerà tutto nella norma” spiega Riccio, che poi aggiunge: “Zielinski? Tanto contenti ora quanto dispiaciuti di non averlo avuto prima. In campionato i punti sul campo sono 21, lavoriamo ora fino alla fine. Sull’approccio difensivo crediamo molto, dagli attaccanti in primis. Le distanze da tenere sono importanti, poi serve un possesso palla di qualità per far abbassare le altre squadre. La molla che ci ha fatto reagire? Contro l’Az non eravamo contenti, abbiamo perso alla prima del girone, ma la gara era stata fatta bene. Abbiamo lavorato per migliorare, dobbiamo continuare per migliorare tutti gli aspetti”.