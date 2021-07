Le due case tedesche propongono la trazione integrale per entrare nei GP di Formula 1. Verrà eliminato il recupero di energia dal turbo. Ferrari aperta a ogni soluzione tecnica

Meglio studiare un ulteriore step delle power unit che dal 2014 sono protagoniste del Mondiale F1 o resettare tutto e ripartire da un foglio bianco? È l’interrogativo che i costruttori presenti e quelli che in futuro potrebbero entrare si stanno domandando in queste settimane in cui si comincia a ragionare sul post 2024. Lo scorso fine settimana a Zeltweg, in occasione del secondo gran premio austriaco, si è tenuto un primo incontro tra i grandi capi di Mercedes, Ferrari (rappresentata dal presidente John Elkann), Renault, Audi e Porsche. La cornice è chiara e condivisa, andare avanti con la motorizzazione ibrida e ridurre i costi di produzione e gestione, ma il contenuto è tutto da studiare. E anche se mancano ancora tre anni al prossimo cambiamento regolamentare, bisogna fare in fretta perché per progettare e realizzare le nuove power unit servono pressoché tutti. Per un cambio sostanzioso si sono schierate Audi e Porsche, che stanno da tanto tempo alla finestra del Mondiale: forti delle esperienze accumulate nel Wec e in Formula E, le due case tedesche hanno avanzato la proposta di introdurre la trazione integrale, sperimentata a fine anni Sessanta, da Lotus, Matra e McLaren ma scartata perché non garantiva vantaggi nelle prestazione. La soluzione sarebbe quella di aggiungere un motore elettrico sull’asse anteriore.

f1, resta il v6? — Mercedes, Renault e Red Bull che il prossimo anno esordirà anche come motorista, ereditando il know how Honda, preferirebbero proseguire sul solco della tradizione per evitare nuove e costose sperimentazioni. E la Ferrari? Aperta a qualsiasi soluzione purché si rispettino quali criteri il contenimento dei costi e un incremento dell’ibrido. Talmente aperti — anche su un eventuale cambio di architettura del motore termico (ora è un 6 cilindri a V da 1.600 cc) — da essere persino disposti a congelare i motori 2022 per una ulteriore stagione, ovvero sino a fine 2025. Perché, è il ragionamento che si fa nelle stanze della Gestione Sportiva, non c’è ragione di arroccarsi a difesa con una motorizzazione che dal 2014 a oggi non ha spinto altre case a scendere in pista, se dovessero emergere proposte interessanti. Lunedì, intervenendo alla conferenza della Fia a Montecarlo, Toto Wolff, azionista e team principal della Mercedes, ha spiegato ciò che in linea di principio vede tutti d’accordo: “Vogliamo avere dal 2025 al 2030 motori che siano protagonisti dell’evoluzione tecnologica. Quindi nessun ritorno ai rumorosi motori del passato. Non possiamo indossare i panni di vecchi benzinai alle prese con motori urlanti quanto tutti si aspettano da noi un passo verso l’elettrico”.

nuova f1, solo kers — Un passo che però, come ha più volte ribadito Stefano Domenicali, presidente di F1, non significa una conversione totale all’elettrificazione (sottraendo terreno alla Formula E) perché non è nel dna della F1. Il futuro non può che essere ibrido e la conferma arriva proprio dalle parole del gran capo della Mercedes: “Continueremo a utilizzare il motore termico perché restiamo convinti che dovremo fare i conti con il carburante ancora per lungo tempo, ma senz’altro incrementeremo la parte ibrida”. Per quanto riguarda quest’ultima il proposito che si sta delineando è quello di eliminare nelle power unit di futura generazione la Mgu-H (il sistema di recupero dell’energia dal calore prodotto dai gas di scarico della turbina) che costituisce forse l’elemento più costoso, per via della sua complessità, dell’intero pacchetto. Resterebbe solo la Mgu-K ma il recupero dell’energia cinetica sarebbe incrementato con l’impiego di un componente più potente. Per ciò che riguarda il motore termico, secondo Wolff, la F1 dovrebbe proseguire con l’attuale architettura: un sei cilindri a V da 1600 cc turbo.

biocarburante in f1 — Alimentato da carburante sempre più bio, cosa che per altro si inizierà a fare dal prossimo campionato. “In Europa — ha spiegato Wolff — possiamo immaginare di circolare entro il 2030 con veicoli elettrici, ma nel resto del mondo avremo milioni di veicoli ancora a benzina. Noi ci attendiamo ad esempio almeno un paio di milioni di Mercedes spinte da carburante tradizionale. Quello che possiamo fare è contribuire con la nostra innovazione a sviluppare combustibili sostenibili: bio o sintetici”.

11 luglio 2021 (modifica il 11 luglio 2021 | 18:07) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it