“Cutrone? Se non è contento di rimanere può andare”

“Ribery e Callejon? È importante l’intensità e loro due sono calciatori che devono avere ritmo per creare situazioni pericolose. Fino a due mesi fa c’era una giocatore che portava il pallone al limite dell’area avversaria, ora non c’è e non ci sarà più. Servono collaborazione e spirito di squadra”. Sulla sua – breve – positività al Covid Prandelli ha ringraziato la società per avergli “messo a disposizione ogni cosa. Io, in diretta, ero sempre collegato con i collaboratori in campo per gli allenamenti. È stato difficile il primo giorno, ma mi considero un privilegiato visto il momento duro che stiamo vivendo tutti“. Su Cutrone, per cui è sfumato l’obbligo di riscatto: “Farlo giocare di più? In allenamento è un ragazzo molto generoso e non gli si può dire nulla, ma la mia scelta è solo tecnica: ho preferito puntare su un attaccante con altre caratteristiche. Deve solo avere pazienza e aspettare la sua occasione, poi se non è contento di rimanere alla Fiorentina per me può andare via. Ma non mi riferisco solo a Cutrone, io non ho messo da parte nessuno. Se qualcuno ha chiesto di andare via? Appena arrivato ho spiegato subito a tutti come stanno le cose: se un giocatore non pensa alla Fiorentina per me è fuori dal gruppo. Ma finora ho avuto la percezione di essere seguito da tutti i ragazzi”.