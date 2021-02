GENOVA – “Abbiamo fatto errori ingenui e abbiamo preso due gol. Abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio tante volte”. Lo ha dichiarato a Sky Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo la gara con la Sampdoria: “Sono un po’ imbarazzato. E’ difficile commentare questa partita, ero già arrabbiato sul pareggio, figuriamoci ad uscire sconfitti dal campo. Siamo troppo frenetici in area di rigore avversaria. La realtà è questa e dobbiamo fare Advertisements Dragowski? Non posso commentare sulla rete di Keita, non l’ho rivista. Certo lì non ci si può abbassare. Vlahovic? Ha grandi margini di miglioramento: ha grande voglia di migliorare durante la settimana, deve avere equilibrio assieme all’esuberanza. Cambi tardivi? La squadra stava giocando bene, poi ho dovuto cambiare modulo e siamo andati a creare occasioni più per il caos che per la manovra”.

Fonte tuttosport.com

