La positività di Sergio Busquets agita i giorni di vigilia dell’Europeo. La preoccupazione è crescente, non solo nella nazionale di Luis Enrique e nel Portogallo che l’ha appena affrontata. Sul tema è infatti intervenuto anche il virologo e presidente Anpas Fabrizio Pregliasco: “È un bel problema, anche perché in Spagna non hanno vaccinato i calciatori e in teoria sono contatti stretti. Sono messi un po’ male”.