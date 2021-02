LEICESTER (Inghilterra) – Colpo Arsenal in casa del Leicester nel turno 26 della Premier League con gli uomini di Arteta che passano per 3-1 al King Power Stadium. Tre punti che rilanciano i Gunners nella lotta per un posto in Europa, mentre i ragazzi di Rodgers, dopo l’eliminazione con lo Slavia Praga in Europa League, frenano anche in campionato e scivolano a -13 dal City capolista pur restando

secondi in attesa dello United.recupera un pallone sull’out di destra, si lancia verso la porta avversaria e consbloccando l’incontro. Sembra l’inizio di un super pomeriggio per le Foxes che però crollano nel finale del primo tempo:e pareggia i conti, mentre al 45′ un tocco di mano in area di rigore di Ndidi portae rimonta ospite completata. Ad inizio ripresa, al 52′,Gunners che mette il risultato al sicuro chiudendo l’incontro con largo anticipo.