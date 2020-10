LIVERPOOL – Sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, una media di quasi 4 gol segnati nelle ultime 6, 12 punti su 12 nelle prime 4 giornate di Premier, 3 punti di vantaggio: è il biglietto da visita con cui Ancelotti arriva all’appuntamento con il 237° derby della Merseyside contro il Liverpool (sabato, ore 13.30). L’Everton non si presentava alla stracittadina in vetta alla classifica da 30 anni. E spera che, vista scaramanticamente anche la data, sia finalmente arrivata l’ora giusta per rinverdire un successo che manca dal 17 ottobre 2010: 2-0 firmato Cahill e Arteta. Da allora si sono disputate altre 22 sfide che non hanno mai visto i Toffees uscire festanti dal campo. Il sogno di sfatare il tabù è alimentato anche dall’ultima, clamorosa uscita dei campioni in carica, travolti incredibilmente per 7-2 a Birmingham dall’Aston Villa.

Ancelotti: “Un bel test per capire quanto siamo distanti da loro”

“Non dovremo pensare a cosa è successo a loro nell’ultima partita”, ammonisce Ancelotti. “Il Liverpool è una squadra fantastica che gioca con molta intensità. Dovremo stare molto attenti ma anche aver fiducia di riuscire a far pesare la nostra qualità. Siamo pronti pur sapendo che è la sfida più difficile di tutte quelle che finora abbiamo affrontato. Un bel test per capire quanta distanza c’è tra noi e loro”.

Klopp: “Ancelotti tecnico sensazionale”

Klopp, che per l’occasione non avrà Alisson e Keita ma ha recuperato gli ormai ex positivi al Covid Sadio Mane e Thiago Alcantara, si dice fiducioso: “Sono 10 anni che non perdiamo un derby e per quanto mi riguarda questa striscia potrebbe allungarsi ancora… Ma non è una cosa a cui pensiamo. Sarà una bella sfida, siamo pronti. Ancelotti? E’ un tecnico sensazionale. Quando ha tempo per costruire fa vedere tutte le sue grandi qualità. Ha messo su un’ottima squadra”.

Ancelotti: “Io e Jurgen siamo amici, mi trasmette energia”

Ancelotti ringrazia e rivela: “Io e Klopp siamo molto amici. Non abbiamo mai tanto tempo per parlare ma quando ci riusciamo è sempre molto divertente. Jurgen è una persona fantastica, mi trasmette sempre tanta energie. Nutro un grande rispetto per lui”, conclude.

Fonte www.repubblica.it

