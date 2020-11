LEEDS (INGHILTERRA) – Il Leicester asfalta, 4-1, il Leeds di Bielsa grazie alla doppietta di Tielemans e alle reti di Barnes e Vardy. Protagonista anche Cengiz Under con un assist. Vittoria fondamentale per gli uomini di Rodgers che scavalcano il Tottenham e si portano a -1 dal Liverpool capolista. Seconda sconfitta interna consecutiva, invece, per l’undici guidato dal Loco Bielsa. Il match si sblocca immediatamente. Al 2′ Vardy approfitta di un’incertezza di Meslier, estremo difensore del Leeds, e serve Barnes che, a porta sguarnita, sigla la rete dell’1-0. Al 21′ ancora Vardy propizia il gol del raddoppio. Colpo

Advertisements

di testa in tuffo del centravanti inglese parato da Meslier, sulla ribattuta si fiondache realizza il 2-0. Il Leeds riesce a riaprire il match al 48′ con un tiro cross diche sorprende Schmeichel. Al 76′ Cengiz Under, entrato pochi minuti prima, serveche chiude il match siglando il 3-1. Nel recupero Tielemans, su rigore, fa 4-1.

Leeds-Leicester, curiosità e statistiche

Advertisements

La classifica di Premier League

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram