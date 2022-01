Il Liverpool di Jurgen Klopp supera in trasferta il Crystal Palace nella 23esima giornata di Premier League e sale a quota 48 punti in campionato, a 9 punti – con una partita in meno – dalla capolista Manchester City, frenata dal Southampton ieri sera. L’Arsenal di Arteta non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Burnley. Pareggio anche tra Leicester e Brighton: 1-1. Al vantaggio di Daka a inizio ripresa risponde Danny Welbeck a otto minuti dal novantesimo.