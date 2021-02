LONDRA (Regno Unito) – Il Manchester City batte 3-1 l’Everton di Ancelotti nel recupero della 16ª giornata di Premier League. Al Goodison Park la squadra di Guardiola ottiene la dodicesima vittoria consecutiva in campionato e consolida il suo primato in classifica. La prima mezz’ora è da incubo per i Toffies: al 18′ Coleman si fa male, e al 32′ Foden porta in vantaggio il City: il centrocampista della nazionale inglese

Nel secondo tempo il City passa in vantaggio al 63′ con Mahrez: il trequartista algerino controlla al limite dell’area un passaggio di Bernardo Silva e scaglia un gran tiro che si infila in rete con l’aiuto del palo di sinistra. Il 3-1 finale è firmato proprio dal centrocampista portoghese, che sfrutta un assist di Gabriel Jesus e firma il 3-1 a botta sicura.

batte Plickford con un tiro da fuori area deviato. La squadra di Ancelotti trova però il pareggio dopo cinque minuti, quandocon un tiro a colpo sicuro.