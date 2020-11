LONDRA (INGHILTERRA) – Importante vittoria esterna, 2-0, del Newcastle sul campo del Crystal Palace. Gli uomini di Bruce, dunque, ritrovano il successo in Premier League dopo due sconfitte consecutive. Partita di attesa degli ospiti che, nel finale, riescono a trovare l’uno-due che regala i tre punti. La prima occasione da gol arriva al 31′ con una conclusione di Schlupp respinta da Darlow. Nella seconda frazione di gioco Hodgson,

alla ricerca del gol vittoria, inserisce Benteke e Batshuayi. All’84’ conclusione a botta sicura di Kouyate ma Fernandez si immola salvando la porta del Newcastle. All’88’, al rientro in campo, porta in vantaggio i Magpies. Al 90′ contropiede degli ospiti che trovano il raddoppio con una conclusione, deviata, di. Grazie a questi tre punti il Newcastle sale momentaneamente in decima posizione mentre il Crystal Palace scivola in tredicesima piazza.