SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) – Il Southampton non accenna a fermarsi. Prosegue, infatti, il magic moment per i Saints che battono 2-0 il Newcastle grazie alle reti messe a segno da Che Adams e Armstrong. Con questi tre punti i padroni di casa salgono momentaneamente in vetta agganciando il Liverpool a quota 16 punti. Gli ospiti, invece, restano in undicesima posizione a -2 dalla zona Europa League. L’undici guidato da Hasenhuttl

la sblocca al 7′. Theo Walcott si invola sulla fascia destra e serve Che Adams che, di prima intenzione, realizza la rete dell’1-0. Al 50′ ancora l’autore del gol vicino alla doppietta personale ma in questa occasione è ottima la risposta di Darlow. Un minuto dopo ci prova Romeu con un pallonetto dal limite dell’area ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. All’82’ Armstrong sfrutta un errore della retroguardia avversaria realizzando il definitivo 2-0.

Southampton-Newcastle, curiosità e statistiche

Pari tra Brighton e Burnley

Finisce in parità, 0-0, il match tra Brighton e Burnley. Grazie a questo punto i padroni di casa si portano momentaneamente a +3 dalla zona retrocessione. Secondo punto in campionato, invece, per l’undici di Dyche, ancora a secco di vittorie. Parte forte il Brighton che al 2′ sfiora la rete con Lamptey ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Immediata la reazione del Burnley con un tiro dalla distanza di Lowton che centra la traversa. Al 34′ è Welbeck a sfiorare il gol ma Pope si oppone alla grande. Poche emozioni nel secondo tempo con le due squadre che ottengono un punto a testa.

Brighton-Burnley, curiosità e statistiche

Fonte tuttosport.com

