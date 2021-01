Sesto successo di fila per il City , che sotto la pioggia dell ‘Etihad Stadium piega non senza soffrire l’ Aston Villa (battuto 2-0 nel finale) e fa al tecnico Guardiola un bel regalo per i 50 anni compiuti due giorni fa (18 gennaio). La vittoria permette infatti ai ‘ Citizens ‘ di agganciare momentaneamente in vetta il Leicester (che ha giocato una gara in più) a +1 sullo United impegnato nel posticipo serale sul

Premier League, la classifica

Il City la spunta nel finale

Ancora senza Aguero, Ake e Laporte il City parte forte, ma dopo i tentativi a vuoto di Bernardo Silva, Stone, De Bruyne, Foden, Rodrigo e Cancelo perde per infortunio anche Walker, sostituito da Zinchenko al 28′. La squadra di Guardiola incassa il colpo e ricomincia ad attaccare ma è ancora imprecisa la mira di De Bryune, Rodriguo e Foden mentre c’è lavoro anche per il portiere Ederson, che al 37′ si fa trovare pronto su un destro da fuori area di Barkley, innescato da Grealish. Si va al riposo sullo 0-0 e nella ripresa non cambia il copione della gara, con i ‘Citizens‘ subito alla caccia del gol ma poco incisivo con Sterling e Gundogan, mentre al 52′ deve intervenire ancora Ederson su sinistro di Traoré. Due minuti dopo Guardiola può prendersela invece con la sfortuna per il palo colpito da Cancelo, su assist di De Bruyne che poco dopo lascia il posto a Gabriel Jesus. L’Aston Villa resta chiuso e prova a ripartire quando ne ha l’occasione: scampato il pericolo su una conclusione a lato di Gundogan, gli ospiti testano così ancora i riflessi del portiere di casa con Douglas Luiz al 64′ e al 67′. Sull’altro fronte non è da meno Martinez, che nel giro di pochi secondi chiude due volte la porta a Gundogan e poi a Rúben Dias, ma al 79′ deve arrendersi a un sinistro di Bernardo Silva che la piazza all’angolino e apre la strada al raddoppio siglatgo al 90 da Gundogan su rigore (concesso per fallo di mano in area di Cash).

Manchester City-Aston Villa 2-0: il tabellino