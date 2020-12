ROMA – Sei match in una giornata, il Boxing Day. Come da tradizione, la Premier League inglese scende in campo il 26 dicembre, e ad aprire la giornata è un Leicester–Manchester United di alta classifica, alle 13.30. Nella giornata di domani anche il derby londinese Arsenal–Chelsea, alle 18.30: il tecnico dei Gunners, Arteta, è in bilico e una sconfitta secondo i media inglesi portebbe senza esitazioni al suo licenziamento.