Esordio vincente per il Chelsea di Frank Lampard che passa 3-1 sul campo del Brighton. Al 21′ Jorginho trasforma il penalty concesso per un fallo in area di Ryan. Al 9′ della ripresa Trossard trova il momentaneo pareggio per il Brighton; perché due minuti più tardi James riporta in avanti i Blues. Passano altri 10′ e Zouma cala il tris. Arrivano così subito i primi tre punti della nuova stagione di Premier League.

Nel primo posticipo del lunedì successo del Wolverhampton per 2-0 in trasferta sullo Sheffield United. Gara risolta nei primissimi minuti dalla squadra di Nuno Espirito Santo grazie alle reti di Jimenez al 3′ e di Saiss al 6′.

