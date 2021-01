NEWCASTLE (Inghilterra) – Il Leicester espugna St.James Park vincendo 2-1. Dopo un primo tempo scialbo (gol a Vardy per fuorigioco) nella ripresa invece arrivano i gol: da una bella ripartenza gli ospiti trovano la rete del vantaggio al 54′ firmata da Maddison su assist di Vardy. Il colpo del ko arriva al 71′ col belga Youri Tielemans, destro da fuori area di prima intenzione (assist dalla destra di Albrighton).

I bianconeri dimezzano lo svantaggio con il gol dima non riescono poi a completare la rimonta. Vittoria fondamentale per il Leicester che si porta al 3° posto (32 punti) ad un solo punto dal duo Liverpool-Manchetser United in testa alla classifica.