LONDRA (Inghilterra) – Il Liverpool sceglie un match d’alto livello per ritrovare la vittoria in Premier League dopo 5 turni a vuoto. Lo fa al New White Hart Lane, in casa del Tottenham di Mourinho, espugnandolo con un meritato 3-1 firmato da Firmino, Alexander-Arnold e Mané (di Hoejbjerg il gol degli Spurs). Una reazione d’orgoglio dei campioni in carica, che nelle ultime 7 gare avevano raccolto una sola vittoria,

con tanto di. Una vittoria che dà morale ai Reds, che arrivavano al match con 21 punti in meno rispetto allo scorso anno. Non festeggia come voleva la 350esima panchina in Premier, José Mourinho, che per i suoi 58 anni compiuti martedì avrebbe voluto certamente una vittoria. Invece non può far altro che collezionare un altro risultato negativo(2 vittorie su 13).