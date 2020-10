LONDRA – L’Everton non si ferma più. La squadra allenata da Carlo Ancelotti, oggi alla centesima panchina in Premier, batte il Brighton 4-2 e resta in testa a punteggio pieno con 12 punti in quattro giornate. Sorride anche il Chelsea che cala il poker contro il Crystal Palace. Pari nell’attesissima tra Leeds e Manchester City

Advertisements

Inarrestabile Everton, si inchina anche il Brighton

Era dal 1969-70 che i Toffees non vincevano le prime quattro partite di campionato, stagione che si chiuse con la conquista del titolo. Sono 7 i successi consecutivi compresi i tre di coppa, prima volta in 106 anni di storia. La squadra di Ancelotti fa sul serio, se ne accorge il Brighton che deve inchinarsi 4-2. Ad aprire le marcature al 16′ è il solito Calvert-Lewin (6° centro in Premier, 9 in sei gare), fresco di chiamata in nazionale, Maupay pareggia grazie a un pasticcio di Pickford, ma nel recupero del primo tempo Yerri Mina riporta avanti i suoi sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nel secondo tempo sale in cattedra James Rodriguez, che per due volte (al 52′ e al 70′) si fa trovare pronto sul secondo palo a insaccare. Nel finale botta da fuori di Bissouma ma è ormai troppo tardi per riaprire la partita.

Poker anche per il Chelsea

Vince nettamente anche il Chelsea di Frank Lampard che ne fa 4 al Crystal Palace a Stamford Bridge. Tutti i gol nella ripresa. I Blues passano in vantaggio al 50′ con Ben Chilwell, al 66′ il raddoppio di Kurt Zouma, a chiudere l’incontro una doppietta di Jorginho che realizza altrettanti rigori al 78′ e all’82’. Il secondo successo in campionato porta il Chelsea a 7 punti, ferma a 6 la squadra guidata da Roy Hodgson.

Leeds-Manchester City 1-1, Bielsa-Guardiola senza vincitori

Fra l’allievo e il maestro finisce in parità. Si chiude 1-1 la sfida fra Leeds e Manchester City che metteva di fronte Marcelo Bielsa e Pep Guardiola, col tecnico catalano che fino a ieri ha ribadito tutta la sua ammirazione per El Loco. A Elland Road è Sterling a sbloccarla con un gran numero al 17′ (destro dal limite dopo aver saltato mezza difesa avversaria) ma nella ripresa, dopo 14 minuti, ecco il pari di Rodrigo, entrato poco prima e bravo ad approfittare di un errore in uscita di Ederson.

Risultati quarta giornata

Chelsea – Crystal Palace 4-0

Everton – Brighton 4-2

Leeds – Manchester City 1-1

Newcastle – Burnley ore 21

Leicester – West Ham ore 13

Southampton – West Bromwich ore 13

Arsenal – Sheffield United ore 15

Wolverhampton – Fulham ore 15

Manchester Utd – Tottenham ore 17.30

Aston Villa – Liverpool ore 20.15

CLASSIFICA: Everton 12 punti; Leicester, Liverpool 9; Chelsea e Leeds 7; Aston Villa, Arsenal, Crystal Palace 6; Tottenham, Newcastle e Manchester City 4; West Ham, Brighton, Manchester Utd, Southampton, Wolverhampton 3; West Bromwich 1; Burnley, Fulham, Sheffield Utd 0.

*Burnley, Manchester Utd, Manchester City e Aston Villa una gara in meno.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram