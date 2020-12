LEEDS (INGHILTERRA) – Il West Ham, dopo la sconfitta con il Manchester United, rialza immediatamente la testa battendo 2-1 il Leeds di Bielsa. Grazie a questo successo gli uomini guidati da Moyes si portano provvisoriamente in quinta posizione. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per i White che restano in quattordicesima piazza. Al 3′ Leeds subito pericoloso con Bamford che viene atterrato in area di rigore da Fabianski. Dal dischetto

si presenta Klich ma l’estremo difensore degli Hammers si fa perdonare immediatamente. Il direttore di gara, però, richiamato dal VAR, fa ripetere l’esecuzione a causa dell’uscita di Fabianski dalla linea di porta al momento del tiro. Al secondo tentativofa centro cambiando angolo e realizzando l’1-0. Al 25′ arriva il pari del West Ham con un colpo di testa diche trova la terza rete in campionato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’80’ gli Hammers passano in vantaggio grazie a un altro calcio piazzato. Punizione battuta al centro dell’area di rigore ed èa infilare la porta del Leeds siglando il definitivo 2-1.