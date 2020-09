LONDRA – Si apre con un netto successo dell’Arsenal la Premier League 2020/2021. Nel match inaugurale del campionato inglese, i Gunners, reduci dal deludente ottavo posto dello scorso anno ma dalle vittorie, prima dell’FA Cup, poi del Community Shield ai rigori col Liverpool, hanno vita facile in casa del neopromosso Fulham: a Craven Cottage finisce 3-0 per la squadra di Arteta.

Anche Gabriel a segno

E’ di Lacazette la prima rete della nuova Premier: l’ex attaccante del Lione è lesto a ribattere in rete una gran parata del portiere bianconero Rodak su tiro di Willian e sblocca il match dopo appena 8′. Proprio l’ex esterno brasiliano del Chelsea sfiora il raddoppio, ma la sua punizione al 26′ si stampa sul palo. Nella ripresa l’immediato raddoppio, con un imponente stacco di testa da angolo di Willian, del difensore Gabriel, acquistato dal Lille e nei primi giorni di mercato seguito dal Napoli come possibile sostituto di Koulibaly. A chiudere i conti non poteva mancare al 57′ Aubameyang per il definitivo 3-0 con un perfetto destro all’incrocio su assist ancora dello scatenato Willian. Adesso i riflettori sono tutti su Liverpool-Leeds, in programma alle 18:30, con l’inedita e affascinante sfida tra Klopp e Bielsa, a modo loro due maestri di calcio.

Fonte www.repubblica.it

