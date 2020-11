LEICESTER (Inghilterra) – Sconfitta per il Leicester, nella decima giornata di Premier League, contro il Fulham per 2-1 al King Power Stadium. I Cottagers passano in vantaggio con Lookman su assist di Anguissa e raddoppiano con Ivan Cavaleiro su rigore concesso per fallo di Fuchs su De Cordova-Reid. Nel secondo tempo accorcia le distanze al minuto 86′ Barnes su assist di Vardy, ma le Foxes, nonostante gli inserimenti di Brendan Advertisements Under, non riescono a recuperare lo svantaggio. Importante vittoria per il Fulham in ottica salvezza mentre il Leicester rimane al quarto posto in classifica con 18 punti.