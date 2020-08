LONDRA – Dal 12 settembre al 23 maggio: sono le date ufficiali di inizio e fine della Premier League 2020/2021. La Lega inglese ha diffuso gli appuntamenti della prossima stagione, con il calendario delle 380 partite che sarà annunciato non più tardi del 21 agosto. Previsti cinque turni infrasettimanali, il primo dei quali il 16 dicembre, poi il 13 gennaio, il 20 gennaio, il 3 febbraio e il 12 maggio.

No ‘replay’ in FA Cup

Confermato il fitto calendario sotto Natale: si gioca il 26 dicembre, il 28 dicembre e il 2 gennaio, prima di una sosta di 11 giorni. Per quanto riguarda la FA Cup, la Football Association ha confermato che anche nella prossima stagione non ci saranno replay in caso di parità e il montepremi, causa crisi legata alla pandemia, tornerà ai livelli della stagione 2017-18. Al via l’1 settembre prossimo, la Coppa d’Inghilterra sarà assegnata nella finale in programma a Wembley il 15 maggio. I vincitori, dunque, riceveranno 1,8 milioni di sterline, la metà di quanto intascato dall’Arsenal dopo il successo sul Chelsea nell’ultima edizione. Una novità anche per la Coppa di Lega inglese dove le semifinali si giocheranno in gara secca. Il primo turno è programmato per il 5 settembre, i tre successivi si giocheranno in mezzo alla settimana consecutivamente a partire dal 15-16 settembre. Finale il 28 febbraio.

