LIVERPOOL (REGNO UNITO) – Crisi aperta in casa Liverpool. L’undici di Klopp, infatti, perde 1-0 con il Burnley e scivola a -6 dal Manchester United capolista. I padroni di casa creano tanto ma si infrangono contro un sontuoso Pope. La prima palla gol per il Liverpool arriva al 21′ con un tiro dal limite dell’area di Shaqiri che esce di poco a lato. Al 39′ ancora Reds protagonisti

con Robertson che ci prova da dentro l’area ma Pope fa ottima guardia sul suo palo. Al 43′ regalo di Mee ache, solo davanti al portiere, centra in pieno la traversa. In apertura di secondo tempo continua l’assolo del Liverpool che va vicino al vantaggio con Alexander-Arnold ma è ancora Pope a dire di no ai Reds. Al 60′ ancora protagonista il portiere del Burnley che si supera su una conclusione ravvicinata del neo entrato. Nel finale arriva anche la beffa per l’undici di Klopp.atterrain area di rigore. Dal dischetto è lo stesso numero 10 del Burnley a realizzare regalando i tre punti al Burnley.