MANCHESTER (Regno Unito) -Il Manchester United batte il Southampton 9-0 nella 22ª giornata di Premier League . Saints che restano in 10 già nelle prime battute di gara, con l’espulsione al 2′ di gioco di Jankewitz : il centrocampista svizzero 19enne, all’esordio in Premier, riceve il rosso diretto per una brutta entrata su McTominay. I Red Devils in superiorità numerica dominano il match, e al termine dei primi 45 Advertisements Wan-Bissaka su cross di Shaw al 18′, Rashford al 25′ con un tiro non irresistibile che trova disattento il portiere, Bednarek con un autogol al 34′, e Cavani al 39′ con un colpo di testa. Nella seconda frazione lo United dilaga e va a segno con Martial al 69′, con McTominay al 71’e con Bruno Fernandes all’88’ su rigore, per il quale Bednarek viene espulso. Col Southampton in 9 uomini i Red Devils segnano ancora con Martial al 91′ ( doppietta per il francese ) e James al 93′ per il 9-0 finale. Con questi tre punti gli uomini di Solskjaer raggiungono provvisoriamente a 44 punti il Manchester City in vetta, in attesa del match dei Citizens contro il Burnley. Al St. James’s Park il Crystal Palace batte il Newcastle per 2-1: i padroni di casa passano in vantaggio al 2′ con Shelvey che realizza un gran gol da fuori area,ma i Glaziers ribaltano la partita in quattro minuti con Riedewald al 21′ e Cahill al 25′. Con questa vittoria i londinesi raggiungono proprio i Magpies al tredicesimo posto con 29 punti.

Arsenal sconfitto 2-1 a Wolverhampton. Sussulto Sheffield

L’Arsenal perde 2-1 fuori casa con il Wolverhampton, vanificando il vantaggio iniziale dopo il gol annullato a Saka al 9′, Pépé porta infatti in vantaggio i Gunners al 32′ con una bella azione personale conclusa con un tiro che trafigge Rui Patricio. Al terzo minuto di recupero del primo tempo i Wolves pareggiano: fallo in area di David Luiz, l’arbitro va in cabina: rigore ed espulsione per il brasilano: dagli undici metri Ruben Neves segna con freddezza l’1-1. Nel secondo tempo Moutinho porta in vantaggio la squadra di Espirito Santo dopo 4 minuti: il centrocampista portoghese lascia partire un gran destro da fuori area che, con l’aiuto del palo, sorprende Leno per il 2-1 definitivo. Al 74′ il portiere tedesco si fa espellere per un fallo di mano fuori area atto a riparare un’ uscita errata su Traorè che lascia i suoi in 9. Stop dei londinesi dopo sette risultati utili di fila, Wolves che invece danno una sterzata al loro pessimo momento e centrano una vittoria che mancava dal 15 dicembre ( 2-1 contro il Chelsea). Partita che sa di ultima spiaggia per entrambe le squadre quella di Sheffield fra lo United e il Wba: il padroni di casa centrano la loro terza vittoria in campionato per 2-1 ribaltando il gol iniziale di Phillips. Al 41′ l’esterno destro inglese arriva per primo sul pallone in una mischia in area e batte il portiere da vicino, ma Bogle al 56′ e il capitano Billy Sharp al 73′ (terzo gol per lui in campionato) regalano la vittoria ai Blades, tuttavia ancora ultimi in classifica ad un punto proprio dal Wba: la zona salvezza è ancora lontana per entrambe le squadre.

