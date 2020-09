LONDRA – Il Manchester United conquista i primi 3 punti in classifica in Premier League piegando in extremis per 3-2 in trasferta il Brighton. Padroni di casa avanti al 40′ con un rigore di Maupay, poi immediata reazione dei Red Devils che pareggiano, 3’ più tardi, grazie ad un’autorete di Dunk. Nella ripresa Rashford al 55′ ribalta il risultato. Sembra tutta in discesa la strada per lo United che, invece, vince solo dopo un rocambolesco finale. Il Brighton al 95’ pareggia con March poi, al 99′, viene beffato: il direttore di gara, con l’aiuto del Var, concede un rigore agli ospiti che Bruno Fernandes trasforma togliendo le castagne dal fuoco a Solskjaer.

Non si ferma intanto la marcia dell’Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees si impongono per 2-1 in casa del Crystal Palace e restano al comando della classifica a punteggio pieno dopo 3 gare. Una vittoria che porta la firma di Clavert-Lewin e Richarlison, autori dei gol al 10′ e al 40′ su rigore. Non basta al Crystal Palace il momentaneo pareggio di Kouyate al 26′. E’ rimasto in panchina senza entrare l’azzurro Kean.

