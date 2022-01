Il Manchester United ringrazia Cavani (autore dell’assist vincente) e Rashford , che a porta vuota insacca la rete della vittoria al 93′ contro il West Ham. Gli uomini di Rangnick ( con un Ronaldo poco brillante ) portano a casa un successo molto importante per la classifica. Bielsa, con il suo Leeds, crolla in casa contro il Newscatle, mentre l’Everton, dopo l’esonero di Benitez, non riesce a decollare ed è sconfitto in casa dall’Aston Villa.

Cavani e Rashford: lo United vince con i cambi

Primo tempo povero di occasioni. Lo United prova a fare la partita ma non mpensierisce mai la difesa avversaria. Ronaldo, nervosissimo e a rischio cartellino dopo una brutta entrata su un difensore, fatica a trovare l’intesa con Greenwood. Nella ripresa la prima occasione per i padroni di casa arriva grazie a Fred, che calcia a colpo sicuro: parata di Areola. A venti minuti dalla fine entra Rashford per provare a regalare maggiore spinta all’attacco. La punta sfrutta alla perfezione un assist di Cavani (in campo nel finale), per sbloccare il risultato in pieno recupero.

Leeds ko in casa: vince il Newcastle

Poche emozioni nei primi quarantacinque minuti, con le squadre incapaci di creare occasioni: due sole le chance. Una per parte: gli uomini di Bielsa sfiorano il vantaggio con James, mentre il Newcastle si fa vivo con un tentativo di Shelvey. Nella ripresa arriva il gol del Newcastle: Shelvey, con un preciso calcio di punizione a quindici minuti dalla fine, sblocca il risultato. E’ l’ultima emozione.

L’Aston Villa espugna il Goodison Park: Everton ko

L’Everton saluta Benitez, ma non il momento negativo. L’Aston Villa espugna il Goodison Park grazie alla rete segnata da Buendia a fine primo tempo sull’assist di Digne. L’ex romanista, pochi seondi dopo la rete, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dai tifosi dell’Everton presenti sugli spalti. Dopo essere rimasto a terra qualche minuto ed essersi sottoposto alle cure dei sanitari, è tornato in campo.

