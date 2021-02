LEEDS (Inghilterra) – A Elland Road la sfida tra Leeds e Southampton, valevole come recupero della 18esima giornata di Premier League, termina con il risultato di 3-0. La formazione allenata da Marcelo Bielsa conquista 3 punti importantissimi, grazie ai gol di Bamford, Dallas e Raphinha. Il Leeds sale così a 35 punti in classifica e supera di 1 punto l’Arsenal, mentre per i Saints, che non vincono dal

Advertisements

4 gennaio, continua il momento di crisi.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram