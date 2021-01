Finisce in parità 7-7, al termine di un match vibrante e giocato a ritmi alti, la partita del preolimpico di pallanuoto, in svolgimento a Trieste, tra Italia e Olanda. Un pazzo, ma finalmente bello e combattivo, Setterosa – indietro nel punteggio praticamente per tutto il match ma tenuto a galla da alcuni interventi miracolosi di Gorlero – va avanti con Marletta (7-6) a metà dell’ultimo quarto; poi

Sevenich ristabilisce la giusta e definitiva parità a un minuto dal termine. Giovedì, alle 18, l’Italia affronta la Slovacchia nell’ultimo impegno della prima fase; poi venerdì 22 i quarti, sabato 23 le decisive semifinali e domenica 24 le finali. L’ultimo precedente lo scorso 23 gennaio nella semifinale per il quinto posto agli Europei di Budapest: le azzurre dominarono 16-4, trascinate dalle triplette di Queirolo, Marletta e Carrega. “Conoscevamo il valore dell’Olanda. Sono molto contento della prestazione delle ragazze: sono state attente in tutte le situazioni, usando anche la testa quando serviva – ha dichiarato il ct– E’ stata una partita a scacchi contro un avversario di assoluto livello. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti ma l’intensità di oggi mi è piaciuta. La squadra fisicamente ha tenuto testa a una squadra molto fisica e che fa del nuoto una sua prerogativa. Il risultato è meritato: mi dispiace per l’ultimo uomo in più che potevamo sfruttare meglio“.