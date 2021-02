TORINO – Male, anzi malissimo la Juve Primavera: contro la Sampdoria i bianconeri si afflosciano e perdono 4-1 in rimonta.

La Samp risponde benissimo al gol di Da Graca

La Juve parte aggressiva, e dopo soli 3 minuti Da Graca si trova davanti ad Avogadri, tirando alto. I blucerchiati impegnano Senko in due occasioni ravvicinate: prima ci pensa Prelec col mancino al termine di un’azione personale, dopo è il turno

Advertisements

Advertisements

Di Stefano e Yepes mettono in ghiaccio la partita

dicon un potente destro da fuori area. Al 18′ arriva il gol della Juve:, ispiratissimo, se ne va in slalom e innesca Da Graca che ringrazia e appoggia in rete. Ma la Doria è viva e cinque minuti dopodevia alle spalle di Senko un tiro-cross di Ercolano. La reazione ligure non è finita:stendein area, e quest’ultimo realizza il gol del soprasso su

La Samp, galvanizzata dalla rimonta, parte a razzo anche nel secondo tempo: Di Stefano penetra in area e incrocia il tiro: 3-1. I bianconeri non riescono a riprendere in mano il pallino del gioco, e al 71′ Yepes cala il sipario sulla partita, con il piattone del poker. A nulla vale al girandola di cambi operata da Bonatti nel finale: vince la Samp, ora a 13 punti. Bianconeri fermi a quota 16.