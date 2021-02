La Juve non molla e rimonta il Bologna

Il Bologna passa in vantaggio al 7′ con Rocchi che batte Garofani con un tocco vincente in mischia. La Juventus cerca il pareggio

Sassuolo-Sampdoria, un punto a testa

al 25′ conche colpisce il palo, poi Turicchia manda alto sulla ribattuta. Il Bologna raddoppia al 28′ conche approfitta di un “buco” di. Nella ripresa, al quarto d’ora, i bianconeri accorciano le distanze con una conclusione da fuori di. Bravo, al 24′, il portiere del Bologna, sulla conclusione ravvicinata di. In pieno recupero arriva il pari della Juventus: ancora Da Graca, al 91′, su assist di, 2-2.

Primo brivido del match al 5′ quando la Samp pasticcia in difesa e Samele per poco non trova la rete. La Samp ci prova al 15′ con Somma, alto di testa. Poi arriva una buona ripartenza della Samp con Brentan, e Vitale para in due tempi. Al 37′ il Sassuolo ha una discreta occasione con Saccani, che manda a lato. Un minuto dopo ottima occasione per la Samp con Di Stefano che intercetta un retropassaggio ma perde palla sul più bello. Nella ripresa, Somma colpisce male in area piccola, sfuma l’azione per la Samp. Al 23′ pericoloso il Sassuolo col colpo di testa di Margniean, Saio risponde presente. Occasionissima blucerchiata al 31′: Piccinni dosa male il retropassaggio per Vitale che riesce a salvare sulla linea.