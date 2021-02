CAGLIARI – Oggi alle 15 sono scesi in campo tre incontri per la decima giornata del campionato Primavera . Vittoria in trasferta per il Torino che supera il Genoa 1-0. Parte bene il Genoa, ma il Torino fa buona guardia e cerca l’azione di rimessa. Il primo pericolo vero e proprio dell’incontro arriva al 44′ quando il Genoa va via sull’asse Estrella-Kallon con la conclusione di quest’ultimo che colpisce

Cagliari-Roma 2-2

Cagliari in vantaggio al 12′ con Kouda che approfitta di un passaggio sbagliato di Boer. La Roma cerca il pari per due volte con Podgoreanu (23′ e 25′), il Cagliari ci prova con Conti (30′) e Contini (38′), poi nel finale i rossoblù si salvano con Klavan che respinge sulla linea sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, Roma subito pericolosa con Palomba che sfiora l’autorete; giallorossi pericolosi anche al 18′ con Tall. E’ di quest’ultimo il pari al 24′. Di nuovo avanti il Cagliari al 39′: Buttaro stende in area Tramoni, calcio di rigore trasformato da Contini. In pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva il 2-2 definitivo con Satriano.

Milan-Inter 0-3

L’Inter batte il Milan 3-0 nel derby, andando a più tre dai rossoneri e -4 dalla vetta. Subito pericoloso Oristanio per l’Inter, nerazzurri in vantaggio al 21′ con Satriano, approfittando di una disattenzione difensiva degli avversari. Raddoppio al 32′ con tiro dal limite di Vezzoni, poi al 42′ Satriano firma doppietta e tris di testa su una punizione di Oristanio. Nella ripresa il Milan cerca di riaprire la partite con Stankovic al 24′ ma il risultato non cambia più.