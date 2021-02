Estensi più brillanti nel primo tempo

Dopo un minuto di raccoglimento in ricordo di Willy Ta Bi, inizia la partita. Nonostante la manovra avvolgente della Dea, la Spal va vicina all’uno a zero in due occasioni ravvicinate: prima Gelmi para il tiro di Moro, poi Campagna angola troppo il suo,

Advertisements

Advertisements

Moro dal dischetto è un cecchino

servito da. L’Atalanta reagisce con una galoppata di, conclusa con un destro alto sopra la traversa. L’ultima grossa chance da rete della prima frazione porta la firma dell’estense, una sassata da fuori area a cui Gelmi risponde da campione, mandando in angolo.

La Dea sciupa a inizio secondo tempo una palla gol notevole: Gyabuaa spara alto dopo che Galeotti aveva detto di no a Cortinovis. Gol sbagliato, gol subito: Cittadini butta giù Yabre in area e Moro dal dischetto è glaciale. A questo punto i nerazzurri si sblinaciano in attacco per trovare il pareggio, con Cortinovis scatenato nel cercare la conclusione personale oppure il suggerimento per le punte. Tuttavia, oggi la forte squadra allenata da Brambilla non è cinica sotto porta, e a esultare al triplice fischio sono i ferraresi.